Удар рф по Николаеву: количество жертв возросло

37-летний мужчина скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных в результате вражеского обстрела в Николаевской области 11 апреля, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

Он напомнил, что днем, 11 апреля, около 12:00 Николаев подвергся ракетной атаке. Враг атаковал промышленное предприятие. По предварительной информации, удар был нанесен баллистической ракетой.

"В результате обстрела погибли четыре человека. Ранения получили шесть человек. Среди них одна девочка-подросток, которая не нуждалась в госпитализации. Повреждения получили около 20 жилых домов, гражданские автомобили", - отметил Ким.

К сожалению, в больнице скончался 37-летний мужчина, который в результате вчерашнего обстрела получил тяжелые ранения - сообщил Ким в Telegram.

Также, по его словам, вчера, 11 апреля, в 15:41 враг ударил БпЛА типа "Ланцет" по Радсадовской громаде.

Также вчера, 11 апреля, в 16:55 враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской громады.

Ночью, 11 апреля, в 23:22 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по территории Куцурубской громады.

Пострадавших во всех трех случаях нет.

Удар рф по Николаеву: среди пострадавших девочка-подросток