Удар рф по Николаеву: среди пострадавших девочка-подросток

В результате вражеской атаки на Николаев погибли 4 человека, еще 5 пострадали, в том числе девочка-подросток, были повреждены многоэтажки и контактная сеть уличного освещения, сообщил в четверг мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.

Детали

Мэр указал, что сегодня враг в очередной раз цинично посреди дня совершил удар по Николаеву.

В результате обстрела, к сожалению, погибли четыре человека. Все они гражданские, которые в этот момент случайно оказались на месте попадания. Пострадали пять человек, среди них одна девочка-подросток, которая не нуждалась в госпитализации, ее забрали родители. Среди других травмированных трое мужчин средней тяжести, еще один находится в операционной в тяжелом состоянии. Женщину доставили в травматологический пункт - написал Сенкевич в Telegram.

Как отметил мэр, на месте прилета в нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждены двери и крыши. Коммунальные службы предоставляют пленку и помогают людям с работами, указал он.

"Повреждена контактная сеть уличного освещения - специалисты будут работать над ее восстановлением", - сообщил мэр.

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