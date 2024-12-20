Удар рф по Кривому Рогу: уже шестеро пострадавших

В результате ракетного удара по Кривому Рогу вечером 19 декабря пострадали шесть человек, среди них 15-летняя девочка, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, поздно вечером 19 декабря 2024 года военные рф осуществили ракетную атаку на г. Кривой Рог. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них 15-летняя девочка. Повреждены жилые дома, медучреждение, автомобили - говорится в сообщении ОГП.