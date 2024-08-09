Удар рф по Константиновке: пожар в ТЦ потушили, уже известно о 10 погибших, 35 раненых
Киев • УНН
В результате российского обстрела Константиновки пострадали 45 человек: 10 погибших, 35 раненых. Ликвидирован пожар в торговом центре площадью 1000 кв. м, повреждены жилые дома и автомобили.
В результате удара российских войск по Константиновке известно о 10 погибших, 35 раненых. Ликвидирован пожар в торговом центре площадью 1000 кв. м, повреждены жилые дома и автомобили, сообщил глава МВД Игорь Клименко в пятницу, пишет УНН.
Удар по Константиновке: 45 пострадавших, ликвидирован пожар торгового центра площадью 1 тыс. кв. м. Всего в результате российских обстрелов пострадали 45 человек: 10 погибли, еще 35 ранены
По его словам, на месте работают оперативные службы: ГСЧС, полиция с привлечением подразделения парамедиков.
Также, по его данным, повреждены жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.
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