Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до семи
Киев • УНН
В результате российского удара по Киевскому району Харькова пострадали семь человек. Ранее сообщалось о трех раненых.
В результате удара армии рф по Киевскому району Харькова пострадали семь человек, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН
«Уже семеро пострадавших в результате вражеского удара по Харькову», - написал Синегубов.
Ранее
Председатель ОВА сообщил, что армия рф ударила по Харькову. Сначала было известно, что в результате вражеского попадания в Киевском районе Харькова по меньшей мере три человека получили ранения.