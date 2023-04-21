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Удар рф по аэродрому "Канатово" - уничтожение техники и жертва: украинскому военному сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 4436204 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Жертва и уничтожение техники после обстрела аэродрома "Канатово" на Кировоградщине - украинскому военному сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Цитата

"... сообщено о подозрении военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операций, Роману Червинскому. Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.

Подозрение объявлено по ч.5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий)", - говорится в сообщении.

Детали

По материалам дела, этот фигурант вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию" – по завладению самолетом воздушно-космических сил рф. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

Эта "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило вс рф обстрелять аэродром.

"СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация таила в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению… Хочу подчеркнуть, что никакие уловки не помогут избежать ответственности. По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, что в результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также было полностью уничтожено 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

В настоящее время расследование продолжается. Принимаются комплексные меры для привлечения всех причастных к ответственности.

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