Удар РФ дроном по многоэтажке в Конотопе унес жизнь человека
Киев • УНН
Оккупанты атаковали дроном многоэтажку в Конотопе. Под завалами нашли тело 78-летней женщины, еще четыре человека получили травмы.
В Конотопе Сумской области российские войска попали по многоэтажке, известно об одном погибшем человеке, среди пострадавших ребенок, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.
К сожалению, в результате утренней атаки по Конотопу погибла гражданская женщина. Под завалами спасатели обнаружили тело 78-летней жительницы. Также пострадали три человека, среди них ребенок. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь
Это подтвердил и мэр Конотопа Артем Семенихин.
Как сообщили в прокуратуре, оккупанты атаковали беспилотником многоэтажку в Конотопе 8 июня около 05:10.
"Из-под завалов спасатели достали тело погибшей 78-летней женщины. Также госпитализированы две женщины, которым 75 и 41 год, и 44-летний мужчина. У 8-летнего мальчика диагностировали острую реакцию на стресс", - отметили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Как сообщил Григоров, за минувшие сутки в области зафиксировано почти 60 обстрелов по 35 населенным пунктам в 20 громадах, погибла пожилая женщина, еще 15 человек пострадали.