Удар по Александровке в Донецкой области: один человек погиб, двое ранены
Киев • УНН
Вечером 2 июля россияне сбросили на Александровку 7 авиабомб. Три дома разрушены полностью, повреждено 56 частных домов.
По меньшей мере один человек погиб и еще двое ранены в результате ударов по Александровке Донецкой области. Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, информирует УНН.
Детали
По его словам, вечером 2 июля россияне сбросили на поселок 7 авиабомб.
Три дома разрушены до основания; повреждено 56 частных домов, 2 многоэтажки, 5 административных зданий и магазин
Он добавил, что россияне в очередной раз целенаправленно бьют по гражданским, по жилью, по людям, которые просто остаются в своих домах.
Это террор, за который враг обязательно ответит
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия установила новый дедлайн захвата Донецкой области до 31 декабря, что является 15-м переносом срока.
Один человек погиб, еще четверо ранены в результате ударов рф по Донецкой области25.06.26, 16:29 • 3815 просмотров