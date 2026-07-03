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Удар по Александровке в Донецкой области: один человек погиб, двое ранены

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Вечером 2 июля россияне сбросили на Александровку 7 авиабомб. Три дома разрушены полностью, повреждено 56 частных домов.

Удар по Александровке в Донецкой области: один человек погиб, двое ранены

По меньшей мере один человек погиб и еще двое ранены в результате ударов по Александровке Донецкой области. Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, информирует УНН.

Детали

По его словам, вечером 2 июля россияне сбросили на поселок 7 авиабомб.

Три дома разрушены до основания; повреждено 56 частных домов, 2 многоэтажки, 5 административных зданий и магазин

- рассказал Филашкин.

Он добавил, что россияне в очередной раз целенаправленно бьют по гражданским, по жилью, по людям, которые просто остаются в своих домах.

Это террор, за который враг обязательно ответит

- резюмировал начальник Донецкой ОВА.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия установила новый дедлайн захвата Донецкой области до 31 декабря, что является 15-м переносом срока.

Один человек погиб, еще четверо ранены в результате ударов рф по Донецкой области25.06.26, 16:29 • 3815 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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