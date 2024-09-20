Удаленный доступ к ПК через iPhone и другие девайсы: Microsoft выпустила приложение Windows App

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Microsoft представила приложение Windows для удаленной работы на различных платформах. Приложение позволяет подключаться к облачным сервисам Windows 365, Azure и удаленному рабочему столу с разных устройств.

Компания Microsoft выпустила приложение Windows App для операционных систем macOS, iOS, iPadOS, Android и ПК с Windows. Об  этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

Это приложение позволяет пользователям работать в Windows удаленно - с облачных сервисов, в частности с Windows 365, виртуального рабочего стола Azure, удаленного рабочего стола.

Приложение приложение тестировалось почти год и содержит настраиваемый домашний экран, поддержку нескольких мониторов и перенаправление USB, чтобы иметь возможность использовать локальные устройства, такие как веб-камеры, устройства хранения данных и принтеры так, будто они подключены непосредственно к облачному компьютеру.

Среди ключевых нововведений:

  • Действия с устройствами и приложениями: Упрощенное управление устройствами с различными интегрированными функциями.
  • Поддержка облачных компьютеров Windows 365 Frontline.
  • Обратная связь в программе.
  • Переключатель учетных записей для Microsoft Entra ID.
  • Ретранслированный короткий путь протокола удаленного рабочего стола (RDP): Улучшенная производительность во время удаленных сеансов.

Дополнение

Однако пока приложение доступно только для рабочих и школьных учетных записей Microsoft. Его могут использовать работники, которые дистанционно подключаются к рабочим ПК с различных устройств.

Приложение Windows можно загрузить в Microsoft Store. Оно также доступно в Apple App Store для macOS, iOS и iPadOS.

Microsoft відкладає суперечливу функцію Recall для ПК Copilot+14 июня 2024, 11:00 • 12611 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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