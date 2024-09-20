Удаленный доступ к ПК через iPhone и другие девайсы: Microsoft выпустила приложение Windows App
Киев • УНН
Microsoft представила приложение Windows для удаленной работы на различных платформах. Приложение позволяет подключаться к облачным сервисам Windows 365, Azure и удаленному рабочему столу с разных устройств.
Компания Microsoft выпустила приложение Windows App для операционных систем macOS, iOS, iPadOS, Android и ПК с Windows. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.
Детали
Это приложение позволяет пользователям работать в Windows удаленно - с облачных сервисов, в частности с Windows 365, виртуального рабочего стола Azure, удаленного рабочего стола.
Приложение приложение тестировалось почти год и содержит настраиваемый домашний экран, поддержку нескольких мониторов и перенаправление USB, чтобы иметь возможность использовать локальные устройства, такие как веб-камеры, устройства хранения данных и принтеры так, будто они подключены непосредственно к облачному компьютеру.
Среди ключевых нововведений:
- Действия с устройствами и приложениями: Упрощенное управление устройствами с различными интегрированными функциями.
- Поддержка облачных компьютеров Windows 365 Frontline.
- Обратная связь в программе.
- Переключатель учетных записей для Microsoft Entra ID.
- Ретранслированный короткий путь протокола удаленного рабочего стола (RDP): Улучшенная производительность во время удаленных сеансов.
Дополнение
Однако пока приложение доступно только для рабочих и школьных учетных записей Microsoft. Его могут использовать работники, которые дистанционно подключаются к рабочим ПК с различных устройств.
Приложение Windows можно загрузить в Microsoft Store. Оно также доступно в Apple App Store для macOS, iOS и iPadOS.
Microsoft відкладає суперечливу функцію Recall для ПК Copilot+14 июня 2024, 11:00 • 12611 просмотров