Microsoft планирует выпустить на следующей неделе свои новые ПК Copilot Plus без спорной функции Recall, которая снимает скриншоты всего, что вы делаете на новых ноутбуках, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Производитель программного обеспечения придержит Recall, чтобы иметь возможность протестировать его с помощью программы Windows Insider, после первоначального обещания предоставить Recall как дополнительную функцию с дополнительными улучшениями безопасности, указывает издание.

"Мы корректируем модель выпуска Recall, чтобы использовать опыт сообщества Windows Insider и гарантировать, что этот опыт соответствует нашим высоким стандартам качества и безопасности, - говорится в обновленном сообщении Microsoft в блоге. - Когда Recall (предварительная версия) станет доступной в программе Windows Insider, мы опубликуем сообщение в блоге с подробной информацией о том, как получить предварительную версию".

Это означает, что Recall изначально не будет доступен даже инсайдерам Windows или всем, кто приобретет ПК Copilot Plus, пишет издание. Указано, что инженеры Windows изо всех сил пытались протестировать и внедрить улучшения безопасности до 18 июня, даты запуска ПК Copilot Plus. Но теперь, как отмечается, Microsoft по сути признает, что ей нужно больше времени для тестирования улучшений безопасности Recall.

Дополнение

Microsoft впервые представила функцию Recall в рамках презентации своих будущих компьютеров Copilot Plus в прошлом месяце, но с тех пор защитники конфиденциальности и эксперты по безопасности предупреждали, что без изменений Recall может стать "катастрофой" для кибербезопасности. На прошлой неделе Microsoft обязалась внести три большие обновления в Recall, в том числе сделать функцию на базе искусственного интеллекта доступной по согласию вместо включенной по умолчанию, шифрование базы данных и аутентификацию через Windows Hello.

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