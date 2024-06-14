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Актуальне
Microsoft відкладає суперечливу функцію Recall для ПК Copilot+

Microsoft відкладає суперечливу функцію Recall для ПК Copilot+

Київ • УНН

 • 12781 перегляди

Наступного тижня Microsoft випустить нові комп'ютери Copilot Plus без суперечливої функції Recall, яка робить скріншоти всього, відклавши її для подальшого тестування та покращення безпеки за допомогою програми Windows Insider.

Microsoft планує випустити наступного тижня свої нові ПК Copilot Plus без спірної функції Recall, яка знімає скріншоти всього, що ви робите на нових ноутбуках, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Виробник програмного забезпечення притримає Recall, щоб мати можливість протестувати його за допомогою програми Windows Insider, після початкової обіцянки надати Recall як додаткову функцію з додатковими покращеннями безпеки, вказує видання.

"Ми коригуємо модель випуску Recall, щоб використовувати досвід спільноти Windows Insider і гарантувати, що цей досвід відповідає нашим високим стандартам якості та безпеки, - йдеться в оновленому повідомленні Microsoft у блозі. - Коли Recall (попередня версія) стане доступною у програмі Windows Insider, ми опублікуємо повідомлення в блозі з детальною інформацією про те, як отримати попередню версію".

Це означає, що Recall спочатку не буде доступним навіть інсайдерам Windows або всім, хто придбає ПК Copilot Plus, пише видання. Вказано, що інженери Windows щосили намагалися протестувати і впровадити поліпшення безпеки до 18 червня, дати запуску ПК Copilot Plus. Але тепер, як зазначається, Microsoft по суті визнає, що їй потрібно більше часу для тестування покращень безпеки Recall.

Доповнення

Microsoft вперше представила функцію Recall у межах презентації своїх майбутніх комп'ютерів Copilot Plus минулого місяця, але відтоді захисники конфіденційності та експерти з безпеки попереджали, що  без змін Recall може стати "катастрофою" для кібербезпеки. Минулого тижня Microsoft зобов'язалася внести три великі оновлення у Recall, у тому числі зробити функцію на базі штучного інтелекту доступною за згодою замість увімкненої за замовчуванням, шифрування бази даних та автентифікацію через Windows Hello.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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