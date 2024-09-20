Віддалений доступ до ПК через iPhone та інші девайси: Microsoft випустила застосунок Windows App
Київ • УНН
Microsoft представила застосунок Windows для віддаленої роботи на різних платформах. Додаток дозволяє підключатися до хмарних сервісів Windows 365, Azure та віддаленого робочого столу з різних пристроїв.
Компанія Microsoft випустила застосунок Windows App для операційних систем macOS, iOS, iPadOS, Android та ПК з Windows. Про це пише УНН з посиланням на заяву компанії.
Деталі
Цей застосунок дозволяє користувачам працювати у Windows віддалено — з хмарних сервісів, зокрема з Windows 365, віртуального робочого стола Azure, віддаленого робочого стола.
Додаток застосунок тестувався майже рік і містить настроюваний домашній екран, підтримку декількох моніторів і перенаправлення USB, аби мати змогу використовувати локальні пристрої, такі як веб-камери, пристрої зберігання даних і принтери так, ніби вони під'єднані безпосередньо до хмарного комп'ютера.
Серед ключових нововведень:
- Дії з пристроями та програмами: Спрощене керування пристроями з різноманітними інтегрованими функціями.
- Підтримка хмарних комп'ютерів Windows 365 Frontline.
- Зворотний зв'язок у програмі.
- Перемикач облікових записів для Microsoft Entra ID.
- Ретрансльований короткий шлях протоколу віддаленого робочого столу (RDP): Покращена продуктивність під час віддалених сеансів.
Доповнення
Проте наразі застосунок доступний лише для робочих і шкільних облікових записів Microsoft. Його можуть використовувати працівники, які дистанційно підключаються до робочих ПК з різних пристроїв.
Застосунок Windows можна завантажити у Microsoft Store. Він також доступний у Apple App Store для macOS, iOS та iPadOS.
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