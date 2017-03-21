Ученые предложили лечить рак мозга с помощью вируса бешенства

Так, по данным ученых, вирус бешенства, проникая в организм при укусе животного, заражает нейроны и движется по нервным волокнам до самого мозга.

Более того, вирус способен проникать через гематоэнцефалический барьер, который защищает ткани мозга от опасных агентов в крови.

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Еще в 2015 году исследователи из США продемонстрировали наночастицы с PLGA (полимера молочной и гликолевой кислот), покрытые гликопротеином RVG29, вирус бешенства используют для проникновения через гематоэнцефалический барьер. Такие частицы вводили мышам инъекцией в хвостовую вену и уже через 2 часа они оказывались в тканях центральной нервной системы.

На сегодня исследователи предложили новый способ использования вируса бешенства. Ученые также использовали вирусный гликопротеин, но наночастицы изготовили из золотых наностержней. Покрытые полиэтиленгликолем (PEG), они не только несли отдельные молекулы вируса, но и наследовали его общей форме - палочковидной, с умеренными расширениями на концах.

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По мнению авторов, это увеличило площадь поверхности, через которую наночастицы взаимодействуют с клетками, которые участвуют в создании гематоэнцефалического барьера, и еще это облегчило их проникновение в цели.

Такие золотые наночастицы не несут лекарственных средств, зато они могут использоваться сами по себе. Золотые наностержни, отлично поглощают лазерное излучение определенной длины волны, нагреваются, убивая окружающие клетки опухоли и не влияя на другие части организма.

Этот механизм ученые продемонстрировали в эксперименте на мышах, вновь введя им в хвост препарат "вирусоподобных" наночастиц и использовав инфракрасный лазер.

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Луч проходил через ткани организма, нагревая наночастицы до 50 ° С и уничтожая раковые клетки. Размеры опухоли у подопытных животных уменьшились вдвое, а у пары мышей исчезли совсем.

Как сообщал УНН, сегодня в мире насчитывается более 250 типов рака .

Напомним, по словам главного врача МЦ "Клиника Спиженко" А.Шкиряка, Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.

Специалисты убеждены, что для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.

Также напомним, некоторые лечебные учреждения в Украине сегодня готовы предложить и женщинам, и мужчинам программы обследования всего тела - онкоскрининга, которые являются мониторингом состояния здоровья и позволяют врачам вовремя предупреждать определенные проблемы у пациента.