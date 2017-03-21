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Учені запропонували лікувати рак мозку за допомогою вірусу сказу

Учені запропонували лікувати рак мозку за допомогою вірусу сказу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Учені запропонували використовувати вірус сказу для доставки протипухлинних наночастинок і знищення ракових клітин, передає УНН з посиланням на статтю із висновками вчених, опубліковану у журналі Advanced Materials.

Так, за даними вчених, вірус сказу, проникаючи в організм при укусі тварини, заражає нейрони і рухається по нервових волокнах до самого мозку.

Більше того, вірус здатний проникати через гематоенцефалічний бар'єр, який захищає тканини мозку від небезпечних агентів в крові.

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Ще у 2015 році дослідники з США продемонстрували наночастинки з PLGA (полімеру молочної та гліколевої кислот), покриті глікопротеїном RVG29, який вірус сказу використовують для проникнення через гематоенцефалічний бар'єр. Такі частинки вводили мишам ін'єкцією в хвостову вену і вже через дві години вони виявлялися в тканинах центральної нервової системи.

На сьогодні дослідники запропонували новий спосіб використання вірусу сказу. Учені також використовували вірусний глікопротеїн, але наночастинки виготовили із золотих наностержнів. Покриті поліетиленгліколем (PEG), вони не тільки несли окремі молекули вірусу, але і наслідували його загальній формі – паличкоподібної, з помірними розширеннями на кінцях.

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На думку авторів, це збільшило площу поверхні, якою наночастки взаємодіють з клітинами, які беруть участь у створенні гематоенцефалічного бар'єру, і ще це полегшило їхнє проникнення до цілі.

Такі золоті наночастинки не несуть лікарських засобів, зате вони можуть використовуватися самі по собі. Золоті наностержни, що відмінно поглинають лазерне випромінювання певної довжини хвилі, нагріваються, вбиваючи навколишні клітини пухлини і не впливаючи на інші частини організму.

Цей механізм вчені продемонстрували в експерименті на мишах, знову ввівши їм у хвіст препарат "вірусоподібних" наночастинок і використавши інфрачервоний лазер.

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Промінь проходив крізь тканини організму, нагріваючи наночастки до 50°С і знищуючи ракові клітини. Розміри пухлини у піддослідних тварин зменшилися вдвічі, а у пари мишей зникли зовсім.

Як повідомляв УНН, на сьогодні у світі нараховується понад 250 типів раку.

Нагадаємо, за словами головного лікаря МЦ "Клініка Спіженко" А.Шкіряка, Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань.

Фахівці переконані, що для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних хвороб.

Також нагадаємо, деякі лікувальні заклади в Україні сьогодні готові запропонувати і жінкам, і чоловікам програми обстеження всього тіла — онкоскринінги, які є моніторингом стану здоров’я та дозволяють лікарям вчасно попереджати певні проблеми у пацієнта.

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