Ученые из Австралии превратили смартфон в микроскоп

Конструкция максимально проста. Клипса задействует вспышку от смартфона - по световому каналу лучи перенаправляются за исследуемый образец, повышая яркость изображения.

Саму накладку печатают на 3D-принтере, а в специальное отверстие вставляется линза. Авторы проекта просто купили в интернете модуль камеры для iPhone 5s за 12 долларов и получили с него оптику. Если заниматься массовыми поставками, есть возможность реально заказать только объективы по более доступной цене.

Полученная система закрепляется на смартфоне. С помощью микроскопа можно проверять чистоту воды, проводить анализы крови на паразитов и диагностировать некоторые заболевания. Для обычных опытов с растениями устройство тоже подойдет.

Простейший прибор может собрать любой желающий, так как все CAD-файлы есть в открытом доступе. Так как модель создавалась для iPhone 6s, возможно, придется ее немного модифицировать для своего аппарата.

Как сообщал УНН, искусственный интеллект научился предсказывать проблемы с сердцем, сканируя сетчатку.