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Учені з Австралії перетворили смартфон в мікроскоп

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Учені з Австралії перетворили смартфон в повноцінний мікроскоп. Пристрій у вигляді кліпси дозволяє спостерігати за об'єктами розміром до 1/200 міліметра. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Nature.

Конструкція максимально проста. Кліпса задіює спалах від смартфона - по світловому каналу промені перенаправляються за досліджуваний зразок, підвищуючи яскравість зображення.

Саму накладку друкують на 3D-принтері, а в спеціальний отвір вставляється лінза. Автори проекту просто купили в інтернеті модуль камери для iPhone 5s за 12 доларів і дістали з нього оптику. Якщо займатися масовими поставками, є можливість реально замовити тільки об'єктиви за більш доступною ціною.

Отримана система закріплюється на смартфоні. За допомогою мікроскопа можна перевіряти чистоту води, проводити аналізи крові на паразитів і діагностувати деякі хвороби. Для звичайних дослідів з рослинами пристрій теж підійде.

Найпростіший прилад може зібрати будь-який бажаючий, тому що всі CAD-файли є у відкритому доступі. Так як модель створювалися для iPhone 6s, можливо, доведеться її трохи модифікувати для свого апарату.

Як повідомляв УНН, штучний інтелект навчився пророкувати проблеми з серцем, скануючи сітківку.

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