Участников нападения на военнослужащих в Сыхове идентифицировали, есть задержанные - глава Львовской ОВА
Киев • УНН
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил об идентификации и задержании нескольких участников нападения на военнослужащих. Расследование продолжается, правонарушители получат правовую оценку.
Во Львове идентифицировали участников нападения на военнослужащих в Сыхове, есть задержанные. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
Участников нападения на военнослужащих в Сыхове идентифицировали. Нескольких из них уже задержали. Благодарю правоохранителей за оперативную работу
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По словам главы Львовской ОВА, расследование продолжается.
Каждый, чьи действия выходили за рамки закона, получит надлежащую правовую оценку
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Напомним
Национальная полиция и Служба безопасности Украины осуществляют досудебные расследования по фактам событий во Львове, где толпа заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.
Инцидент произошел 8 июля во Львове, в районе Сыхов. Толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил ночью, что "провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации с блокированием автомобилей ТЦК в Сыхове".
Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове, указав, что ожидает "справедливой" реакции от правоохранительных органов.
В стычках с участием толпы, ТЦК и полиции во Львове принимали участие около 200 гражданских, сообщили в Офисе Генпрокурора, указав, что по инциденту с участием военнослужащих, полиции и гражданских начато расследование.