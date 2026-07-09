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Участников нападения на военнослужащих в Сыхове идентифицировали, есть задержанные - глава Львовской ОВА

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил об идентификации и задержании нескольких участников нападения на военнослужащих. Расследование продолжается, правонарушители получат правовую оценку.

Участников нападения на военнослужащих в Сыхове идентифицировали, есть задержанные - глава Львовской ОВА

Во Львове идентифицировали участников нападения на военнослужащих в Сыхове, есть задержанные. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Участников нападения на военнослужащих в Сыхове идентифицировали. Нескольких из них уже задержали. Благодарю правоохранителей за оперативную работу 

- сообщил Козицкий.

Во Львове задержали 23-летнего участника беспорядков, которого подозревают в избиении полицейского09.07.26, 21:04 • 1696 просмотров

По словам главы Львовской ОВА, расследование продолжается.

Каждый, чьи действия выходили за рамки закона, получит надлежащую правовую оценку 

- резюмировал он.

"МВС должно разобраться, а Минобороны - выполнить обещанное": Зеленский отреагировал на нападение на военных ТЦК во Львове09.07.26, 21:43 • 1942 просмотра

Напомним

Национальная полиция и Служба безопасности Украины осуществляют досудебные расследования по фактам событий во Львове, где толпа заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.

Инцидент произошел 8 июля во Львове, в районе Сыхов. Толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил ночью, что "провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации с блокированием автомобилей ТЦК в Сыхове".

Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове, указав, что ожидает "справедливой" реакции от правоохранительных органов.  

В стычках с участием толпы, ТЦК и полиции во Львове принимали участие около 200 гражданских, сообщили в Офисе Генпрокурора, указав, что по инциденту с участием военнослужащих, полиции и гражданских начато расследование.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП