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Во Львове задержали 23-летнего участника беспорядков, которого подозревают в избиении полицейского

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Во Львове задержали 23-летнего мужчину, который во время беспорядков 9 июля применил газовый баллончик и избил заместителя начальника райуправления полиции. Пострадавший правоохранитель получил травмы головы.

Во Львове задержали 23-летнего участника беспорядков, которого подозревают в избиении полицейского

Во Львове в течение суток установили и задержали 23-летнего мужчину, который был активным участником беспорядков в ночь на 9 июля. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, его подозревают в избиении полицейского, передает УНН.

При процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры города Львова установлен и задержан один из активных участников беспорядков, произошедших в ночь на 9 июля на проспекте Красной Калины 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, во время попытки сотрудников полиции прекратить противоправные действия и стабилизировать ситуацию мужчина, совершая хулиганские действия, применил газовый баллончик в отношении сотрудников полиции, а также нанес телесные повреждения заместителю начальника одного из районных управлений полиции Львова. В результате этого правоохранитель получил травмы головы.

Нападавшим оказался 23-летний местный житель. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 УК Украины и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению противоправных действий.

Напомним

Национальная полиция и Служба безопасности Украины осуществляют досудебные расследования по фактам событий во Львове, где толпа заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.

Инцидент произошел 8 июля во Львове, в районе Сыхов. Толпа пыталась "освободить" мужчину от сотрудников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил ночью, что "провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации с блокированием автомобилей ТЦК на Сыхове".

Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове, указав, что ожидает "справедливой" реакции от правоохранительных органов.  

В стычках с участием толпы, ТЦК и полиции во Львове принимали участие около 200 гражданских, сообщили в Офисе Генпрокурора, указав, что по инциденту с участием военнослужащих, полиции и гражданских начато расследование.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП