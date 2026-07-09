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"МВС должно разобраться, а Минобороны - выполнить обещанное": Зеленский отреагировал на нападение на военных ТЦК во Львове

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Президент Зеленский заявил, что МВС разберется с нападением на военнослужащих ТЦК во Львове. Инцидент произошел 8 июля, когда толпа заблокировала и перевернула служебный автомобиль.

"МВС должно разобраться, а Минобороны - выполнить обещанное": Зеленский отреагировал на нападение на военных ТЦК во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «очень плохой историей» ситуацию во Львове, где произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП,  передает УНН.

Детали

По словам главы государства, Министерство внутренних дел будет разбираться с инцидентом в рамках действующего законодательства

Зеленский заявил, что получил доклад об инциденте от министра внутренних дел Игоря Клименко.

Много вопросов по Львову, вчерашней ситуации, нападению на военнослужащих ТЦК. На мой взгляд, история очень плохая и очень плохое отношение к людям в военной форме. Так не должно быть 

— сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что МВД должно разобраться с этой ситуацией в соответствии с законом.

Некоторые детали мне сегодня доложил министр Клименко. Министерство внутренних дел будет разбираться с этим в рамках, безусловно, действующего законодательства, а Министерство обороны должно сделать все, что они обещали 

— добавил он.

Во Львове задержали 23-летнего участника беспорядков, которого подозревают в избиении полицейского09.07.26, 21:04 • 1372 просмотра

Напомним

Национальная полиция и Служба безопасности Украины осуществляют досудебные расследования по фактам событий во Львове, где толпа заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.

Инцидент произошел 8 июля во Львове, в районе Сихов. Толпа пыталась «освободить» мужчину от работников ТЦК под выкрики «позор» и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, который находился в розыске.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил ночью, что «провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации с блокированием автомобилей ТЦК на Сихове».

Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове, указав, что ожидает «справедливой» реакции от правоохранительных органов.  

В стычках с участием толпы, ТЦК и полиции во Львове принимали участие около 200 гражданских, сообщили в Офисе Генпрокурора, указав, что по инциденту с участием военнослужащих, полиции и гражданских начато расследование.

Александра Василенко

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