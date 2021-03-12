Участники боевых действий, известные лица старше 60 лет могут получить вакцину от COVID-19 вне очереди - ЦОС

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 48285 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66870 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108732 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144373 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195438 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193348 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279525 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327457 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157865 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143159 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107098 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 27761 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 27312 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 21201 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 32678 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 327452 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 280794 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436012 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 401922 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385090 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107098 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186459 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214619 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194532 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279522 просмотра
Актуальное
Участники боевых действий, известные лица старше 60 лет могут получить вакцину от COVID-19 вне очереди - ЦОС

Участники боевых действий, известные лица старше 60 лет могут получить вакцину от COVID-19 вне очереди - ЦОС

Киев  •  УНН

 • 10675 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине участники боевых действий и известные лица старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины против COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОС.

Цитата

“11 марта 2021 года Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ № 443 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации против COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в первую очередь рекомендуется вакцинировать приоритетные группы риска по следующему этапу. В частности, приоритетными являются все медицинские работники, а также люди в возрасте от 80 лет, социальные работники и другие работники социальной сферы.

“В случае отсутствия возможности вакцинации определенных групп со второго этапа для популяризации вакцинации рекомендуется привлекать публичных и общественных деятелей:

  • Ветеранов АТО/ООС;
  • Народных депутатов Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, лидеров и представителей религиозных организаций;
  • Выдающихся писателей, журналистов, спортсменов, музыкантов, актеров, певцов, других деятелей сферы культуры, которые старше 60 лет”, — отмечается в сообщении.

    • Отмечается, что в структуре Департамента здравоохранения каждой области должно быть определено ответственное лицо, которое совместно с пресс-службой ОГА будет формировать списки публичных и общественных деятелей. Выбирать необходимо тех общественных деятелей, кто активно общается с приоритетными группами, которые сейчас вакцинируют, поддерживают и активно информируют о ходе вакцинации от COVID-19.

    “Важно, чтобы во время вакцинации все имеющиеся дозы были использованы эффективно. Привлечение общественных деятелей поможет показать на конкретных примерах, что вакцинация от COVID-19 является безопасной”, — отмечается в сообщении.

    Дополнение

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что в Украине планируют разрешить использовать остатки вакцин от COVID-19 для людей вне общей очереди для того, чтобы избежать их утилизации.

    Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга, что своим приказом расширил круг лиц, которые могут получить прививку от COVID-19 за счет остаточных доз.

    В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca.

    Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Грузовой самолет рейсом TK6289 Стамбул — Киев авиакомпании Turkish Cargo сел в аэропорту в Украине в 11:07. Однако, вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

    Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

    Общество

    Обратиться по вопросам размещения рекламы