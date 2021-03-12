Участники боевых действий, известные лица старше 60 лет могут получить вакцину от COVID-19 вне очереди - ЦОС

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“11 марта 2021 года Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ № 443 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации против COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в первую очередь рекомендуется вакцинировать приоритетные группы риска по следующему этапу. В частности, приоритетными являются все медицинские работники, а также люди в возрасте от 80 лет, социальные работники и другие работники социальной сферы.

“В случае отсутствия возможности вакцинации определенных групп со второго этапа для популяризации вакцинации рекомендуется привлекать публичных и общественных деятелей:

Ветеранов АТО/ООС;

Народных депутатов Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, лидеров и представителей религиозных организаций;

Выдающихся писателей, журналистов, спортсменов, музыкантов, актеров, певцов, других деятелей сферы культуры, которые старше 60 лет”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в структуре Департамента здравоохранения каждой области должно быть определено ответственное лицо, которое совместно с пресс-службой ОГА будет формировать списки публичных и общественных деятелей. Выбирать необходимо тех общественных деятелей, кто активно общается с приоритетными группами, которые сейчас вакцинируют, поддерживают и активно информируют о ходе вакцинации от COVID-19.

“Важно, чтобы во время вакцинации все имеющиеся дозы были использованы эффективно. Привлечение общественных деятелей поможет показать на конкретных примерах, что вакцинация от COVID-19 является безопасной”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что в Украине планируют разрешить использовать остатки вакцин от COVID-19 для людей вне общей очереди для того, чтобы избежать их утилизации.



Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга, что своим приказом расширил круг лиц, которые могут получить прививку от COVID-19 за счет остаточных доз.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Грузовой самолет рейсом TK6289 Стамбул — Киев авиакомпании Turkish Cargo сел в аэропорту в Украине в 11:07. Однако, вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).