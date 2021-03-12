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Учасники бойових дій, відомі особи старші за 60 років можуть отримати вакцину від COVID-19 поза чергою - ЦГЗ

Учасники бойових дій, відомі особи старші за 60 років можуть отримати вакцину від COVID-19 поза чергою - ЦГЗ

Київ • УНН

 • 10695 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні учасники бойових дій та відомі особи старші за 60 років можуть претендувати на залишки доз вакцини проти COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

Цитата

“11 березня 2021 року Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ № 443 про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19, які дозволяють із початку кампанії використовувати можливі залишки вакцин для щеплення”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що першочергово рекомендується вакцинувати пріоритетні групи ризику з наступного етапу. Зокрема, пріоритетними є всі медичні працівники, а також люди віком від 80 років, соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери.

“У разі відсутності можливості вакцинації визначених груп із другого етапу для популяризації вакцинації рекомендується залучати публічних та громадських діячів:

  • Ветеранів АТО/ООС;
  • Народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, лідерів і представників релігійних організацій;
  • Видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, які старші 60 років”, — зазначається в повідомленні.

    • Зауважується, що у структурі Департаменту охорони здоров’я кожної області має бути визначена відповідальна особа, яка спільно з пресслужбою ОДА буде формувати списки публічних та громадських діячів. Обирати необхідно тих громадських діячів, що активно спілкуються із пріоритетними групами, які зараз вакцинують, підтримують і активно інформують про перебіг вакцинації від COVID-19.

    “Важливо, щоби під час вакцинації всі наявні дози були використані ефективно. Залучення громадських діячів допоможе показати на конкретних прикладах, що вакцинація від COVID-19 є безпечною”, — наголошується в повідомленні.

    Доповнення

    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомляв, що в Україні планують дозволити використовувати залишки вакцин від COVID-19 для людей поза загальною чергою для того, щоб уникнути їх утилізації.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, що своїм наказом розширив коло осіб, які можуть отримати щеплення від COVID-19 за рахунок залишкових доз.

    В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.

    Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

    Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

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