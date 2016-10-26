Участники АТО с Полтавщины получат в собственность около 10 тыс. га земли

Так, они получили 6608 разрешений на разработку землеустроительной документации для отвода земли общей площадью 9985 гектаров. Другие обращения находятся на стадии рассмотрения. Завершили процедуру оформления земли в собственность 914 военнослужащих.

Непосредственно в территориальные органы Госгеокадастра Полтавщины подали заявления 6524 защитники Украины. Из них 4921 получили разрешения на разработку проектов землеустройства на участки общей площадью 8292 гектаров.

Из земель государственной собственности участники АТО части получат участки для ведения личного крестьянского хозяйства. Под эти цели 4356 военным передадут земли площадью 8221 га (88% от выданных разрешений). Еще 565 участков площадью 71 га предназначены для ведения садоводства.

За получением наделов из земель коммунальной собственности в органы местного самоуправления обратились 4778 участников АТО. Часть заявителей - 1687 военнослужащих - уже получили разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу участков общей площадью 1693 гектаров. Другие заявления рассматриваются.

Из коммунальных земель участникам АТО отведут 948 участков для ведения личного крестьянского хозяйства (56% от выданных разрешений), 522 - для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных сооружений (31%), 216 - для ведения садоводства (13%). Один военный получит землю для дачного строительства.