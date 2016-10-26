Учасники АТО з Полтавщини отримають у власність близько 10 тис. га землі
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Полтавській області члени родин загиблих учасників АТО подали 11 302 заяви на отримання земельних ділянок. Про це повідомили у прес-службі Держгеокадастру у Дніпропетровській області, інформує УНН-Центр.
Так, вони отримали 6 608 дозволів на розробку землевпорядної документації для відведення землі загальною площею 9 985 гектарів. Інші звернення знаходяться на стадії розгляду. Завершили процедуру оформлення землі у власність 914 військовослужбовців.
Безпосередньо до територіальних органів Держгеокадастру Полтавщини подали заяви 6 524 захисники України. З них 4 921 отримали дозволи на розробку проектів землеустрою на ділянки загальною площею 8 292 гектари.
Із земель державної власності учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства. Під ці потреби 4 356 військовим передадуть землі площею 8 221 га (88% від виданих дозволів). Ще 565 ділянок площею 71 га призначені для ведення садівництва.
За отриманням наділів із земель комунальної власності до органів місцевого самоврядування звернулися 4 778 учасників АТО. Частина заявників — 1687 військових — уже отримали дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення ділянок загальною площею 1 693 гектари. Інші заяви розглядаються.
Із комунальних земель учасникам АТО відведуть 948 ділянок для ведення особистого селянського господарства (56 % від виданих дозволів), 522 — для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд (31%), 216 — для ведення садівництва (13%). Один військовий отримає землю для дачного будівництва.