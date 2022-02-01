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15 марта, 19:03 • 105760 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141020 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121991 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115615 просмотра

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15 марта, 12:52 • 104068 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101097 просмотра

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15 марта, 10:46 • 91466 просмотра

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UBTA присоединится к пересмотру соглашения о торговле между Украиной и Великобританией

UBTA присоединится к пересмотру соглашения о торговле между Украиной и Великобританией

Киев • УНН

 • 16722 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) готова присоединиться к просмотру торговой части соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Детали

В прошлом году UBTA передала представителям Минэкономики аналитический отчет о потенциале пересмотра торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Стоит отметить, что по данным Государственной таможенной службы Украины, в 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией составил почти 2,2 млрд долл., что на 795 млн долл. Или 57% больше, чем показатель 2020 года.

Также, объемы украинского экспорта в Великобританию выросли на 416 млн долл. или на 62%, а импорта британских товаров в Украину — на 379 млн долл. или на 57%, что свидетельствует о существенном положительном влиянии Сделки на торгово-экономические связи между странами”, — рассказали в ассоциации.

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