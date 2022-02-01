UBTA долучиться до перегляду угоди про торгівлю між Україною та Великою Британією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) готова долучитися до перегляду торговельної частини угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великобританією, передає УНН із посиланням на пресслужбу асоціації.
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Торік UBTA передала представникам Мінекономіки аналітичний звіт щодо потенціалу перегляду торговельної частини Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
“Варто зазначити, що за даними Державної митної служби України, у 2021 році товарообіг між Україною та Великою Британією склав майже 2,2 млрд дол., що на 795 млн дол. чи 57% більше, ніж показник 2020 року.
Також, обсяги українського експорту до Великобританії зросли на 416 млн дол. чи на 62%, а імпорту британських товарів до України — на 379 млн дол. чи чи на 57%, що свідчить про суттєвий позитивний вплив Угоди на торговельно-економічні зв’язки між країнами”, — розповіли в асоціації.