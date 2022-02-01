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UBTA долучиться до перегляду угоди про торгівлю між Україною та Великою Британією

UBTA долучиться до перегляду угоди про торгівлю між Україною та Великою Британією

Київ • УНН

 • 16725 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) готова долучитися до перегляду торговельної частини угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великобританією, передає УНН із посиланням на пресслужбу асоціації.

Деталі

Торік UBTA передала представникам Мінекономіки аналітичний звіт щодо потенціалу перегляду торговельної частини Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

“Варто зазначити, що за даними Державної митної служби України, у 2021 році товарообіг між Україною та Великою Британією склав майже 2,2 млрд дол., що на 795 млн дол. чи 57% більше, ніж показник 2020 року.

Також, обсяги українського експорту до Великобританії зросли на 416 млн дол. чи на 62%, а імпорту британських товарів до України — на 379 млн дол. чи чи на 57%, що свідчить про суттєвий позитивний вплив Угоди на торговельно-економічні зв’язки між країнами”, — розповіли в асоціації.

Українські Національні Новини

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