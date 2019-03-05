Убитый Киселев не был свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров" - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Убитый гражданин Сергей Киселев не имел процессуального статуса в уголовном производстве относительно "бриллиантовых прокуроров", которое расследовала Генеральная прокуратура. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Убитый гражданин Сергей Киселев не имел процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генеральная прокуратура. Он не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое уже слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакин", - написала Сарган.
В ГПУ напомнили, что "эти прокуроры были задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах".
"Кто интересуется, тот знает, как слушается дело в суде. Соответственно, сенсационное заявление бывшего сотрудника ГПУ о якобы убийстве главного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров - откровенная ложь", - добавила Сарган.
Напомним, в Киеве мужчину застрелили в салоне автомобиля Mercedes.
Позже экс-заместитель гепрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что мужчина, которого убили в Киеве, был свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров" - владелец ювелирного завода Сергей Киселев.
Однако, как сообщили УНН в правоохранительных органах, убийство бизнесмена в Киеве не связано с делом "бриллиантовых прокуроров".