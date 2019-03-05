Убитий Кисельов не був свідком у справі "діамантових прокурорів" - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Вбитий громадянин Сергій Кисельов не мав процесуального статусу в кримінальному провадженні щодо "діамантових прокурорів", яке розслідувала Генеральна прокуратура. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
"Вбитий громадянин Сергій Кисельов не мав процесуального статусу в кримінальному провадженні, яке розслідувала Генеральна прокуратура. Він не був ні свідком, ні заявником, ні потерпілим у провадженні, яке вже слухається кілька років у суді, де на лаві підсудних перебувають колишні прокурори Корнієць та Шапакін", - написала Сарган.
У ГПУ нагадали, що "ці прокурори були затримані за підозрою в отриманні хабара в особливо великих розмірах".
"Хто цікавиться, той знає, як слухається справа в суді. Відповідно, сенсаційна заява колишнього працівника ГПУ про нібито вбивство головного свідка у справі "діамантових прокурорів - відверта неправда", - додала Сарган.
Нагадаємо, у Києві чоловіка застрелили у салоні автомобіля Mercedes.
Пізніше екс-заступник гепрокурора Давид Сакварелідзе заявив, що чоловік, якого вбили у Києві, був свідком у справі "діамантових прокурорів" - власник ювелірного заводу Сергій Кисельов.
Проте, як повідомили УНН у правоохоронних органах, вбивство бізнесмена у Києві не пов’язане зі справою "діамантових прокурорів".