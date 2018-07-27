В зоне ЧАЭС задержали украинцев, которые собирали радиоактивную чернику
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Граждан, которые собирали радиоактивную чернику, задержали в зоне отчуждения. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает УНН.
"Вчера в Киевской области пограничники Житомирского отряда совместно с работниками полиции задержали трех граждан Украины, которые незаконно попали в зону отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС с целью сбора черники. Любителями радиоактивной ягоды оказались жители Иванковского района. Наши соотечественники успели собрать 40 килограммов черники", - говорится в сообщении.
В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
"С начала года пограничники Житомирского отряда совместно с представителями полиции задержан 38 экстремальных туристов и 6 человек, которые занимались незаконным сбором дикоросов", - уточнили в ГПСУ.
Напомним, правоохранители задержали семь человек в зоне отчуждения ЧАЭС.