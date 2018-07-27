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В зоне ЧАЭС задержали украинцев, которые собирали радиоактивную чернику

В зоне ЧАЭС задержали украинцев, которые собирали радиоактивную чернику

Киев  •  УНН

 • 10038 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Граждан, которые собирали радиоактивную чернику, задержали в зоне отчуждения. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает УНН.

"Вчера в Киевской области пограничники Житомирского отряда совместно с работниками полиции задержали трех граждан Украины, которые незаконно попали в зону отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС с целью сбора черники. Любителями радиоактивной ягоды оказались жители Иванковского района. Наши соотечественники успели собрать 40 килограммов черники", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

"С начала года пограничники Житомирского отряда совместно с представителями полиции задержан 38 экстремальных туристов и 6 человек, которые занимались незаконным сбором дикоросов", - уточнили в ГПСУ.

Напомним, правоохранители задержали семь человек в зоне отчуждения ЧАЭС.

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