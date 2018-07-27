У зоні ЧАЕС затримали українців, які збирали радіоактивну чорницю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Громадян, які збирали радіоактивну чорницю, затримали у зоні відчуження. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби, передає УНН.
"Учора на Київщині прикордонники Житомирського загону спільно з працівниками поліції затримали трьох громадян України, які незаконно потрапили в зону відчуження поблизу Чорнобильської АЕС з метою збору чорниці. Любителями радіоактивної ягоди виявились жителі Іванківського району. Наші співвітчизники встигли назбирати 40 кілограмів чорниці", - йдеться в повідомленні.
Стосовно правопорушників склали протоколи про порушення режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення.
"З початку року прикордонники Житомирського загону спільно з представниками поліції затримано 38 екстремальних туристів та 6 осіб, які займалися незаконним збором дикоросів", - уточнили у ДПСУ.
Нагадаємо, правоохоронці затримали сім осіб в зоні відчуження ЧАЕС.