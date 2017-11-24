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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5279 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6356 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84358 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76879 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90052 просмотра

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11 марта, 06:00 • 120686 просмотра

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В зоне АТО использование запрещенного вооружения участилось в пять раз - ОБСЕ

В зоне АТО использование запрещенного вооружения участилось в пять раз - ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 9196 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за прошедшую неделю в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировала ориентировочно 360 случаев использования запрещенного вооружения, в более пять раз больше, чем на позапрошлой неделе. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"В дополнение к большему количеству нарушений режима прекращения огня, СММ ОБСЕ зафиксировала возрастающее количество случаев использования и размещения вооружения, которое в соответствии с минских договоренностей быть отведено. На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировало ориентировочно 360 случаев использования такого запрещенного вооружения - 130 артиллерийских снарядов, 180 минометных мин и 45 танковых снарядов. Если сравнить с показателями позапрошлой неделе, когда было обнаружено лишь 67 случаев применения такого вооружения", - сообщил А.Хуг.

По его словам, СММ ОБСЕ зафиксировала также 112 единиц вооружения, размещенного с нарушением соответствующих линий отвода, из которых 99 неподконтрольных, и 13 в подконтрольный правительству районах. За позапрошлую неделю было зафиксировано 52 таких случаях, отметил заместитель председателя СММ.

"На прошлой неделе за соответствующими линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 265 единиц вооружения - 251 в неподконтрольных и 14 в подконтрольных правительству районах", - отметил он.

Для сравнения, на позапрошлой неделе в целом было выявлено 23 единицы вооружения, сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, ОБСЕ зафиксировала в АТО самый высокий показатель нарушений режима тишины с июня.

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