В зоне АТО использование запрещенного вооружения участилось в пять раз - ОБСЕ

"В дополнение к большему количеству нарушений режима прекращения огня, СММ ОБСЕ зафиксировала возрастающее количество случаев использования и размещения вооружения, которое в соответствии с минских договоренностей быть отведено. На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировало ориентировочно 360 случаев использования такого запрещенного вооружения - 130 артиллерийских снарядов, 180 минометных мин и 45 танковых снарядов. Если сравнить с показателями позапрошлой неделе, когда было обнаружено лишь 67 случаев применения такого вооружения", - сообщил А.Хуг.

По его словам, СММ ОБСЕ зафиксировала также 112 единиц вооружения, размещенного с нарушением соответствующих линий отвода, из которых 99 неподконтрольных, и 13 в подконтрольный правительству районах. За позапрошлую неделю было зафиксировано 52 таких случаях, отметил заместитель председателя СММ.

"На прошлой неделе за соответствующими линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 265 единиц вооружения - 251 в неподконтрольных и 14 в подконтрольных правительству районах", - отметил он.

Для сравнения, на позапрошлой неделе в целом было выявлено 23 единицы вооружения, сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, ОБСЕ зафиксировала в АТО самый высокий показатель нарушений режима тишины с июня.