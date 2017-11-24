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У зоні АТО використання забороненого озброєння зросло у п'ять разів - ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за минулий тиждень у зоні проведення антитерористичної операції зафіксувала орієнтовно 360 випадків використання забороненого озброєння, що у понад п'ять разів більше, ніж позаминулого тижня. Про це під час брифінгу заявив перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

“На додачу до більшої кількості порушень режиму припинення вогню, СММ ОБСЄ зафіксувала зростаючу кількість випадків використання та розміщення озброєння, яке відповідно до мінських домовленостей мало бути відведене. Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувало орієнтовно 360 випадків використання такого забороненого озброєння — 130 артилерійських снарядів, 180 мінометних мін і 45 танкових снарядів. Якщо порівняти з показниками позаминулого тижня, коли було виявлено лише 67 випадків застосування такого озброєння”, — повідомив А.Хуг.

За його словами, СММ ОБСЄ зафіксувала також 112 одиниць озброєння, розміщеного з порушенням відповідних ліній відведення, з яких 99 — у непідконтрольних, і 13 у підконтрольний урядові районах. За позаминулий тиждень було зафіксовано 52 такі випадки, зазначив заступник Голови СММ.

“Минулого тижня за відповідними лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння СММ зафіксувала 265 одиниць озброєння — 251 у непідконтрольних та 14 у підконтрольних уряду районах”, — зазначив він.

Для порівняння, позаминулого тижня в цілому було виявлено 23 одиниці озброєння, сказав А.Хуг.

Як повідомляв УНН, ОБСЄ зафіксувала в АТО найвищий показник порушень режиму тиші з червня.

Українські Національні Новини

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