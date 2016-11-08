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15 марта, 19:03 • 113409 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161406 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134854 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127575 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111245 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104684 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100910 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132948 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В ЖК "Scandia" состоится выставка скандинавского декора 25-27 ноября

В ЖК "Scandia" состоится выставка скандинавского декора 25-27 ноября

Киев • УНН

 • 8259 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. 25-27 ноября 2016 года скандинавский городок "Scandia" приглашает всех ценителей скандинавского стиля на выставку "Скандинавский декор для Вашего дома", сообщает УНН.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке обязательна .

В программе события:

• выставка элементов дизайна в скандинавском стиле от украинских производителей

• мастер-класс от партнеров мероприятия на тему "Скандинавский дизайн в интерьере".

"На выставке Вас ждет встреча с украинскими производителями и дизайн-студиями: Drømmel Furniture, Кирпич Дизайн и DWELL the SPACE расскажут все об особенностях скандинавского интерьера.

Ждем Вас в отделе продаж скандинавского города "Scandia" 25-27 ноября 2016 года с 10.00 - 18.00. Адрес: г. Бровары, ул. Богунская. Номер телефона для справок: (044) 239-50-50 ", - отметили в ЖК" Scandia ".

Напомним, один из крупнейших жилых комплексов - ЖК "Scandia" строят в Броварах за скандинавской философией. Общая площадь застройки достигнет 80 га и предполагает 100 семиэтажных домов, что будут вводиться в эксплуатацию поочередно.

Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, также запланировано собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

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