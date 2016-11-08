В ЖК "Scandia" состоится выставка скандинавского декора 25-27 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. 25-27 ноября 2016 года скандинавский городок "Scandia" приглашает всех ценителей скандинавского стиля на выставку "Скандинавский декор для Вашего дома", сообщает УНН.
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке обязательна .
В программе события:
• выставка элементов дизайна в скандинавском стиле от украинских производителей
• мастер-класс от партнеров мероприятия на тему "Скандинавский дизайн в интерьере".
"На выставке Вас ждет встреча с украинскими производителями и дизайн-студиями: Drømmel Furniture, Кирпич Дизайн и DWELL the SPACE расскажут все об особенностях скандинавского интерьера.
Ждем Вас в отделе продаж скандинавского города "Scandia" 25-27 ноября 2016 года с 10.00 - 18.00. Адрес: г. Бровары, ул. Богунская. Номер телефона для справок: (044) 239-50-50 ", - отметили в ЖК" Scandia ".
Напомним, один из крупнейших жилых комплексов - ЖК "Scandia" строят в Броварах за скандинавской философией. Общая площадь застройки достигнет 80 га и предполагает 100 семиэтажных домов, что будут вводиться в эксплуатацию поочередно.
Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, также запланировано собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.