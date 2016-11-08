У ЖК “Scandia” відбудеться виставка скандинавського декору 25-27 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. 25-27 листопада 2016 року скандинавське містечко “Scandia” запрошує всіх поціновувачів скандинавського стилю на виставку “Скандинавський декор для Вашого дому”, повідомляє УНН.
Участь безкоштовна. Реєстрація за посиланням обов’язкова.
У програмі події:
• виставка елементів дизайну в скандинавському стилі від українських виробників
• майстер-клас від партнерів заходу на тему “Скандинавський дизайн в інтер’єрі”.
“На виставці Вас чекає зустріч з українськими виробниками та дизайн-студіями: Drømmel Furniture, Цегла Дизайн і DWELL the SPACE розкажуть все про особливості скандинавського інтер’єру.
Чекаємо Вас у Відділі продажів скандинавського містечка „Scandia“ 25-27 листопада 2016 року зі 10.00 — 18.00. Адреса: м Бровари, вул. Богунська. Номер телефону для довідок: (044) 239-50-50”, — зазначили у ЖК “Scandia”.
Нагадаємо, один з найбільших житлових комплексів — ЖК “Scandia” будують у Брвоарах за скандинавською філософією. Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.
Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, також заплановано власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.