В Житомире разоблачили инспектора исправительного учреждения в поставках наркотиков заключенным
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Житомире правоохранители блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одном из учреждений исполнения наказаний. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, инспектор отдела режима и охраны пенитенциарного заведения организовал сбыт заключенным метадона и марихуаны. Злоумышленник проносил запрещенные "пакеты" на режимную территорию во время дежурства на объекте. Сумма неправомерной выгоды, которую получал инспектор от заключенных за "товар", составляли от 200 до 700 гривен. Расчет осуществлялся наличными или на карточный счет фигуранта производства.
Правоохранители задержали инспектора после очередной попытки пронести наркотики на территорию учреждения.
Во время обысков правоохранители обнаружили у злоумышленника и на территории режимного объекта так называемую воровскую кассу в иностранной валюте и в гривнах в эквиваленте почти 100 тысяч гривен, янтарь крупной фракции, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других должностных лиц, вероятно причастных к незаконным действиям.
Напомним, в Черниговской области уличенный в сбыте наркотиков полицейский изолятора временного содержания осужден к шести лет лишения свободы.