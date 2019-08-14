У Житомирі викрили інспектора виправної установи на постачанні наркотиків ув’язненим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Житомирі правоохоронці блокували постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до однієї з установ виконання покарань. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, інспектор відділу режиму та охорони пенітенціарного закладу організував збут ув’язненим метадону та марихуани. Зловмисник проносив заборонені "пакунки" на режимну територію під час чергування на об’єкті. Сума неправомірної вигоди, яку отримував інспектор від ув’язнених за "товар", становили від 200 до 700 гривень. Розрахунок здійснювався готівкою або на картковий рахунок фігуранта провадження.
Правоохоронці затримали інспектора після чергової спроби пронести наркотики на територію установи.
Під час обшуків правоохоронці виявили у зловмисника та на території режимного об’єкту так звану злодійську касу в іноземній валюті та гривнях в еквіваленті майже 100 тисяч гривень, бурштин великої фракції, банківські картки та інші речові докази протиправної діяльності.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших посадових осіб, ймовірно причетних до незаконних дій.
Нагадаємо, на Чернігівщині викритого на збуті наркотиків поліцейського ізолятора тимчасового тримання засуджено до шести років позбавлення волі.