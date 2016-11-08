В Житомире 11 ноября проверят работу системы оповещения
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Работу системы оповещения проверят в Житомире 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации, передает корреспондент УНН.
"11 ноября управлением гражданской защиты населения облгосадминистрации планируется проведение комплексной проверки работы технических средств территориальной системы централизованного оповещения гражданской защиты области с включением электросирен, что означает подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!". Услышав длительное звучание электросирен, граждане должны включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания сообщения", - сообщают в ЖОГА.
Проверка продлится с 14 до 15 часов.
Отметим, что в Житомирской области установлено более ста электросирен, которые включены в общую систему оповещения, то есть работают от центра управления и могут одновременно оповестить о беде населения как всей области, так и отдельного района или города.