В Житомире 11 ноября проверят работу системы оповещения

"11 ноября управлением гражданской защиты населения облгосадминистрации планируется проведение комплексной проверки работы технических средств территориальной системы централизованного оповещения гражданской защиты области с включением электросирен, что означает подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!". Услышав длительное звучание электросирен, граждане должны включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания сообщения", - сообщают в ЖОГА.

Проверка продлится с 14 до 15 часов.

Отметим, что в Житомирской области установлено более ста электросирен, которые включены в общую систему оповещения, то есть работают от центра управления и могут одновременно оповестить о беде населения как всей области, так и отдельного района или города.