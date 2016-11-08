У Житомирі 11 листопада перевірять роботу системи оповіщення
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Роботу системи оповіщення перевірять у Житомирі 11 листопада. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації, передає кореспондент УНН.
“11 листопада управлінням цивільного захисту населення облдержадміністрації планується проведення комплексної перевірки роботи технічних засобів територіальної системи централізованого оповіщення цивільного захисту області із вмиканням електросирен, що означає подання попереджувального сигналу „Увага всім!“. Почувши тривале звучання електросирен, громадяни мають увімкнути радіо, радіотрансляційні та телевізійні приймачі для прослуховування повідомлення”, — повідомляють у ЖОДА.
Перевірка триватиме з 14 до 15 годин.
Зазначимо, що на Житомирщині встановлено більше ста електросирен, які включені в загальну систему оповіщення, тобто працюють від єдиного центру керування і можуть одночасно оповістити про біду населення як всієї області, так і окремого району чи міста.