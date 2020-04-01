У жителей итальянской провинции Феррара может быть иммунитет к коронавирусу - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. У жителей итальянской провинции Феррара может быть иммунитет к коронавирусу из-за наследственного заболевания крови или из-за того, что Феррара - район распространения малярии. Об этом сообщает издание La Nuova Ferrara, информирует УНН.
Как отмечает издание, жители итальянской провинции Феррара могут иметь иммунитет к коронавирусу нового типа. Такое убеждение вызвано низким количеством инфицированных в регионе, о чем недавно также заявил комиссар службы гражданской обороны Серджио Вентури.
"Если посмотреть на динамику заболеваемости в Ферраре, то можно заметить, что есть несколько случаев в столице провинции, но все остальные случаи - зафиксированы преимущественно на границе с Болоньей. Большую часть провинции обошел коронавирус", - цитирует слова комиссара Вентури издание.
По данным издания, в Ферраре с начала эпидемии всего 307 человек заразились коронавирусом. При этом, регион Эмилия-Романья, в который входит провинция, занимает второе место в Италии по количеству инфицированных.
Серджио Вентури также отметил, что причины этого явления пока неясны, но предположил, что иммунитет на коронавирус у местных жителей может быть связан с талассемией (наследственным заболеванием крови) или с тем, что в провинции распространена малярия.