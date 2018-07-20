В ужасном ДТП под Житомиром погиб гражданин Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Полиция уточнила информацию о погибших и пострадавших в результате ДТП на трассе Киев - Чоп, которая произошла сегодня утром. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает УНН.
"По состоянию на 17:00 известно, что среди погибших - гражданин Грузии 1962 года, житель г. Полонное Хмельницкой области 1974 года (водитель маршрутного автобуса), житель с. Гульск Новоград-Волынского района 2004 года рождения, жительница г. Киев (уроженка Ровенскойо бласти) 1958 года рождения", - говорится в сообщении.
В медицинские учреждения доставили жительницу Ружинского района Житомирской области 1993 года рождения, жителя г. Новоград-Волынский 1963 года рождения, жителя г. Коростень, жительницу с. Гульск Новоград-Волынского района 1999 года рождения, жительницу г. Новоград-Волынский 1975 года рождения. В медучреждение доставили еще 2 мужчин, личности которых устанавливается.
Кроме того, среди травмированных - двое детей: девочка 2007 года рождения, жительница с. Гульск Новоград-Волынского района, и мальчик на вид 13 лет.
"Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы", - отметили в полиции.
Напомним, смертельная автокатастрофа произошла сегодня утром возле с. Глубочица Житомирской области. Столкнулись маршрутка, которая двигалась в направлении Житомира, и грузовик. В результате 9 пассажиров автобуса и водитель погибли, еще 10 пострадавших доставлены в медицинские учреждения.
Полиция Житомирской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.