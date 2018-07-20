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У жахливій ДТП під Житомиром загинув громадянин Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Поліція уточнила інформацію щодо загиблих та постраждалих внаслідок ДТП на трасі Київ - Чоп, яка сталася сьогодні вранці. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області, передає УНН.

"Станом на 17:00 відомо, що серед загиблих - громадянин Грузії 1962 року народження, житель м. Полонне Хмельницької області 1974 року народження (водій маршрутного автобуса), житель с. Гульск Новоград-Волинського району 2004 року народження, жителька м.Київ (уродженка Рівненщини) 1958 року народження", - йдеться в повідомленні.

У медичні заклади доставили жительку Ружинського району Житомирщини 1993 року народження, жителя м. Новоград-Волинськ 1963 року народження, жителя м. Коростень, жительку с. Гульск Новоград-Волинського району 1999 року народження, жительку м. Новограда-Волинськ 1975 року народження. До медзакладу доставили ще 2 чоловіків, особи яких наразі встановлюється.

Крім того, серед травмованих - двоє дітей: дівчинка 2007 року народження, жителька с. Гульск Новоград-Волинського району, і хлопчик на вигляд 13-ти років.

"Діти у тяжкому стані госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, смертельна автокатастрофа сталася сьогодні вранці біля с. Глибочиця Житомирської області. Зіткнулися маршрутка, яка рухалася у напрямку Житомира, та вантажівка. У результаті 9 пасажирів автобуса та водій загинули, ще 10 потерпілих доставлені до медичних закладів.

Поліція Житомирщини почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. 

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