У Зеленского состоялась первая встреча в расширенном составе с послами G20: детали

Детали

Ермак рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе. По его словам, в течение нескольких месяцев после начала введения режима прекращения огня это было очень большим достижением, ведь за это время удалось сохранить жизни многих украинских военных. Но с недавних пор, к сожалению, режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет своих защитников.

Руководитель Офиса Главы государства подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня как принципиального условия для продвижения в переговорах в Нормандском и Минском форматах.

Для этого будут обсуждаться дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня, в частности в рабочей группе по безопасности Трехсторонней контактной группы.

Андрей Ермак поблагодарил партнеров Украины с "Нормандской четверки" - Францию и Германию за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе. Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта.

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец рассказал дипломатам об оперативной ситуации на Донбассе.

Андрей Ермак также проинформировал послов о проведении в Украине накануне 30-летия независимости учредительного саммита Крымской платформы, которую инициировал Президент Владимир Зеленский. Он выразил надежду на присутствие на этом важном мероприятии большого количества партнеров и друзей Украины.

Добавим

Заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква добавил, что Крымская платформа, к участию в которой приглашены лидеры стран G20, является прежде всего инструментом для возвращения вопроса Крыму в международную повестку дня.

"Президент Владимир Зеленский хочет говорить о конкретных инструментах по деоккупации Крыма, защиты прав людей, живущих на полуострове. Украина хочет представить рабочий инструмент, и мы очень активно работаем над разработкой этого инструмента круглосуточно", - подчеркнул Игорь Жовква.

По словам Андрея Ермака, команда Президента с большой перспективой смотрит на расширение дипломатических, политических, экономических горизонтов взаимодействия со странами "Большой двадцатки". Он предложил рассмотреть возможности и новые варианты участия Украины в региональных форматах для большей интеграции с соседними европейскими государствами, наладить работу с соседями на Черном море на высшем уровне.

Напомним

На саммите G20 договорились о замораживании долгов беднейшим странам.