У Зеленського відбулася перша зустріч у розширеному складі з послами G20: деталі

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Єрмак розповів дипломатам про поточну ситуацію на Донбасі. За його словами, протягом декількох місяців від початку запровадження режиму припинення вогню це було надзвичайно великим здобутком, адже за цей час вдалося зберегти життя багатьох українських військових. Але віднедавна, на жаль, режим тиші дедалі частіше порушується з боку супротивника, через що Україна втрачає своїх захисників.

Керівник Офісу Глави держави наголосив на важливості дотримання режиму припинення вогню як принципової умови для просування в переговорах у Нормандському та Мінському форматах.

Для цього обговорюватимуться додаткові заходи для посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема в безпековій робочій групі Тристоронньої контактної групи.

Андрій Єрмак подякував партнерам України з “Нормандської четвірки” — Франції та Німеччині за їхні пропозиції та зусилля у питанні досягнення миру на Донбасі. Він повідомив, що найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів держав — учасниць Нормандського формату, на якій обговорюватиметься врегулювання конфлікту.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець розповів дипломатам про оперативну ситуацію на Донбасі.

Андрій Єрмак також поінформував послів про проведення в Україні напередодні 30-річчя незалежності установчого саміту Кримської платформи, яку ініціював Президент Володимир Зеленський. Він висловив сподівання на присутність на цьому важливому заході великої кількості партнерів і друзів України.

Додамо

Заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква додав, що Кримська платформа, до участі у якій запрошені лідери країн G20, є передусім інструментом для повернення питання щодо Криму у міжнародний порядок денний.

“Президент Володимир Зеленський хоче говорити про конкретні інструменти з деокупації Криму, захисту прав людей, які живуть на півострові. Україна хоче представити робочий інструмент, і ми дуже активно працюємо над розробкою цього інструменту цілодобово”, — наголосив Ігор Жовква.

За словами Андрія Єрмака, команда Президента з великою перспективою дивиться на розширення дипломатичних, політичних, економічних горизонтів взаємодії з країнами “Великої двадцятки”. Він запропонував розглянути можливості та нові варіанти участі України у регіональних форматах для більшої інтеграції із сусідніми європейськими державами, налагодити роботу з сусідами на Чорному морі на найвищому рівні.

Нагадаємо

На саміті G20 домовилися про заморожування боргів найбіднішим країнам.