У задержанных вчера крымских татар отобрали биоматериалы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. У крымских татар, которых вчера задержали во время обысков, отобрали биоматериалы во время медосмотра после допроса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Facebook "Крымской солидарности".
"Все задержанные освобождены, и в настоящее время уже находятся дома", - добавили активисты.
Напомним, вчера в оккупированном Крыму прошли обыски в домах крымских татар.
Отмечено, что в Абдувелиева Эскендера и Асанова Сейт-Умера обыски завершились. Их двух увезли из дома в Белогорский РОВД.
Также отмечено, что в мае 2018 года, несовершеннолетние ребята, в домах которых вчера провели обыски, сняли флаги Российской Федерации из административного здания сельского совета и выбросили. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы, принудительные работы, арест или лишение свободы.
Тогда сотрудники Центра противодействия экстремизма установили всех участников инцидента. И ребята уже давали показания.
Кроме того, был обыск в селе Холодовка Судакского района у Алиева Азиз-Мухаммеда. Его из дома не забирали, технику тоже не вывозили.