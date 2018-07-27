У затриманих вчора кримських татар взяли біоматеріали
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У кримських татар, яких вчора затримали під час обшуків, відібрали біоматеріали під час медогляду після допиту. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook "Кримської солідарності".
"Усі затримані звільнені, і на даний час вже знаходяться вдома", - додали активісти.
Нагадаємо, вчора в окупованому Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар.
Відзначено, що у Абдувеліева Ескендера і Асанова Сейт-Умера обшуки завершилися. Їх двох відвезли з будинку в Білогірський РВВС.
Також відзначено, що в травні 2018 року, неповнолітні хлопці, в будинках яких вчора провели обшуки, зняли прапори Російської Федерації з адміністративної будівлі сільської ради і викинули. За даним фактом слідчим відділом було порушено кримінальну справу за ст. 329 КК. Санкція даної статті передбачає обмеження волі, примусові роботи, арешт або позбавлення волі.
Тоді співробітники Центру протидії екстремізму встановили всіх учасників інциденту. І хлопці вже давали свідчення.
Крім того, був обшук в селі Холодівка Судакського району у Алієва Азіз-Мухаммеда. Його з дому не забирали, техніку теж не вивозили.