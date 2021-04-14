В Запорожье перевозки пассажиров общественным транспортом будут осуществляться по справкам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Запорожье с 16 апреля перевозки пассажиров общественным транспортом будут осуществляться по справкам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.
Цитата
"С 16 апреля в Запорожье вводятся новые изменения в работе городского общественного транспорта. Транспорт будет работать по обычным маршрутам и графику (без ограничений по времени), но перевозить пассажиров только при наличии справки установленного образца. Соответствующее решение сегодня приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что учитывая дальнейший рост количества больных коронавирусом управлению по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета поручено организовать перевозку пассажиров определенных категорий на маршрутах автомобильного и электротранспорта в обычном режиме при наличии справки установленного образца. При этом должны быть обеспечены первоочередные перевозки медиков.
Так, пользоваться общественным транспортом смогут только работники так называемой критической инфраструктуры, педагоги, люди, которые нуждаются в медицинской помощи, родители детей, которых необходимо подвозить в детские сады. Полный перечень указан в справке. Ее оформляет и выдает предприятие, учреждение, организация, где человек работает, руководитель лечебного учреждения.
Дополнение
Ранее сообщалось, что из-за стремительного распространения коронавируса, с 14 апреля в Запорожской области начинают действовать частичные ограничения на междугороднее, пригородное и городское автобусное сообщение.
За 13 апреля в Запорожской области было зафиксировано 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано уже 1,887 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 апреля, - 14,5 тысячи, что больше, чем накануне.
Напомним, Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.