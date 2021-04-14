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У Запоріжжі перевезення пасажирів громадським транспортом буде здійснюватися за довідками

У Запоріжжі перевезення пасажирів громадським транспортом буде здійснюватися за довідками

Київ • УНН

 • 17772 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Запоріжжі з 16 квітня перевезення пасажирів громадським транспортом буде здійснюватися за довідками. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Запорізької міської ради.

Цитата

"З 16 квітня у Запоріжжі вводяться нові зміни у роботі міського громадського транспорту. Транспорт працюватиме за звичайними маршрутами та графіком (без обмежень за часом), але перевозитиме пасажирів лише при наявності Довідки встановленого зразка. Відповідне рішення сьогодні прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що враховуючи подальше зростання кількості хворих коронавірусом управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради доручено організувати перевезення пасажирів визначених категорій на маршрутах автомобільного та електротранспорту у звичайному режимі за наявності Довідки встановленого зразка. При цьому має бути забезпечене першочергове перевезення медиків.

Так, користуватися громадським транспортом зможуть тільки працівники так званої критичної інфраструктури, освітяни, люди, які потребують медичної допомоги, батьки дітей, яких необхідно підвозити до дитячих садків. Повний перелік вказано у Довідці. Її оформляє та видає підприємство, установа, організація, де людина працює, керівник лікувального закладу.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що через стрімке поширення коронавірусу, із 14 квітня в Запорізькій області починають діяти часткові обмеження на міжміське, приміське та міське автобусне сполучення.

За 13 квітня в Запорізькій області було зафіксовано 876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,887 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 квітня, - 14,5 тисячі, що більше, ніж напередодні.

Нагадаємо, Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Українські Національні Новини

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