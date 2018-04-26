В Запорожье анонсировали тотальные проверки школ и садиков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В скором времени в Запорожье пройдут массовые проверки школ, детских садов и санаториев в курортной зоне. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Украины в Запорожской области Дмитрий Дойнов.
Увеличить периодичность плановых проверок учреждений позволил Закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных", вступивший в силу 4 апреля текущего года, подчеркнул Дойнов.
"К ревизии должны быть готовы все, в частности школы, детские сады и санатории в курортной зоне. Мы будем действовать согласно утвержденному графику проверок", - сказал он.
Как сообщал УНН, в украинских школах кормят продуктами без сертификата качества.
Также напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев.
По словам нардепа Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.