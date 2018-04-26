У Запоріжжі анонсували тотальні перевірки шкіл та садочків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Незабаром у Запоріжжі пройдуть масові перевірки шкіл, дитячих садів і санаторіїв у курортній зоні. Про це в коментарі УНН розповів начальник управління безпеки харчових продуктів і ветеринарії Держпродспоживслужби України в Запорізькій області Дмитро Дойнов.
Збільшити періодичність планових перевірок установ дозволив Закон "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продуки тваринного походження, здоров'я і благополуччя тварин", який набрав чинності 4 квітня поточного року, наголосив Дойнов.
"До ревізії повинні бути готові всі, зокрема школи, дитячі сади і санаторії в курортній зоні. Ми будемо діяти згідно із затвердженим графіком перевірок", - сказав він.
Як повідомляв УНН, в українських школах годують продуктами без сертифіката якості.
Також нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.
За словами нардепа Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь в різних регіонах України полягає у відсутності державного і ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.