В юбилейном "Пробега под каштанами" приняли участие более 10 тыс. Человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня в столице состоялся 25-й юбилейный "Пробег под каштанами", участие в котором приняли более 10 тыс. Участников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В забеге продолжительностью 5 км приняли участие более 10 000 участников. Всего в программе было 5 забегов: для спортсменов, "забег мужественных", забег на ходулях, детский забег и благотворительный.
Как отметил мэр Киева Кличко, который также участвовал в мероприятии, цель нынешнего забега - сбор средств на закупку оборудования в Центр детской кардиологии и кардиохирургии.
"Собранные сегодня средства помогут спасти детей с врожденными пороками сердца", - сказал он.
Кроме этого глава города вручил награды участникам забега мужественных.
Как сообщал УНН, В.Кличко дал старт "Пробега под каштанами".