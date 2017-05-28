У ювілейному "Пробігу під каштанами" взяли участь понад 10 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні у столиці відбувся 25-й ювілейний “Пробіг під каштанами”, участь в якому взяли понад 10 тис. учасників, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
У забігу тривалістю 5 км взяли участь понад 10 тисяч учасників. Всього в програмі було 5 забігів: для спортсменів, “забіг мужніх”, забіг на ходулях, дитячий забіг і благодійний.
Як зазначив мер Києва В.Кличко, який також брав участь у заході, що мета цьогорічного забігу — збір коштів на закупівлю обладнання у Центр дитячої кардіології та кардіохірургії.
“Зібрані сьогодні кошти допоможуть врятувати дітей з вродженими вадами серця”, — сказав він.
Крім цього очільник міста вручив нагороди учасникам забігу мужніх.
Як повідомляв УНН, В.Кличко дав старт “Пробігу під каштанами”.